وزير الخارجية يترأس اجتماع فريق عمل التحضير لعودة المواطنين إلى البلاد

29 مارس 2020 || ترأس وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح في مقر لأمانة العامة اجتماعا لفریق عمل التحضیر لعودة المواطنین في الخارج الى البلاد.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر امانة مجلس الوزراء بقصر السیف في وقت متاخر من مساء السبت رئیس مجلس جمعیة الھلال الاحمر الكویتیة الدكتور ھلال مساعد السایر.

وقالت وزارة الخارجیة في بیان ان الاجتماع تناول الإجراءات العاجلة المتعقلة بالتعامل مع الأولویات الملحة لمواجھة أزمة تفشي وباء فیروس «كورونا المستجد – كوفید 19» وتداعیاتھا.

وبین البیان ان الاجتماع ناقش التنسیق القائم بین الجھات المعنیة بالدولة تجاه تنفیذ الخطط والبرامج المخصصة لعملیات إعادة المواطنین الكویتیین من الخارج وضمان سلامتھم.

ویضم فریق العمل كبار المسؤولین في وزارات الخارجیة والمالیة والداخلیة والصحة والدفاع وممثلي الإدارة العامة للطیران المدني والھلال الأحمر الكویتي والجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات.