وزير الخارجية: قضية إجلاء الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية من سمو الأمير

29 مارس 2020 || قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد إن قضية إعادة الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بدور مجلس الأمة المسؤول والوطني في دعم إجراءات الدولة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال في تصريح له إثر انتهاء اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور عدد من النواب لمتابعة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين من الخارج.

وقال وزير الخارجية “التقيت اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والإخوة الأعضاء في مكتب الرئيس لمناقشة أوضاع الكويتيين في الخارج وسبل إعادتهم إلى البلاد بأمن وسلام وناقشت معهم الخيارات الآنية ومتوسطة المدى.

وأضاف “نقلت لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الاهتمام والمتابعة اليومية والحثيثة من صاحب السمو أمير البلاد بشأن ابنائنا في الخارج وكذلك متابعة سمو رئيس مجلس الوزراء وكافة القطاعات المعنية بهذا المجال والتنسيق القائم في هذا الشأن”.

وثمن الناصر الدور الوطني والمسؤول لرئيس وأعضاء مجلس الأمة في دعم إجراءات الدولة لحفظ وصون الكويت في المجالات كافة وتصديهم للواجب،معربا عن تمنياته للكويت بدوام الأمن والأمان.