حماد يطالب بتزويد السفارات بأجهزة فحص «كورونا»

29 مارس 2020 || قال النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح خلال الاجتماع النيابي مع وزير الخارجية، بضرورة تزويد سفارات الكويت في الخارج بأجهزة فحص سريع لفيروس كورونا على أن يتم فحص جميع المواطنين بالخارج قبل سفرهم.

ورأى حماد أن خطة الإجلاء التي تعتمدها الحكومة تحتاج إلى ١٠ أشهر على الأقل لعودة جميع المواطنين من الخارج ، لافتا إلى أهمية اعتماد آليات تساعد في الإسراع بعودة جميع المواطنين في اقرب فرصةوأضاف حماد انه اقترح أيضا ضرورة إشراك المستشفيات الخاصة بإجراء فحوصات فيروس كورونا وعدم الاعتماد فقط على المستشفيات الحكومية لاستيعاب الاعداد اللازمة في ظل قلق المواطنين من تفشي هذا الوباء