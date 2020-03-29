وزير «الشباب»: هيئة الشباب تسخر كل إمكانياتها لانجاح الجهود لمكافحة «كورونا»

29 مارس 2020 || أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري تسخير الهيئة العامة للشباب لكافة إمكانياتها ومواردها تحت تصرف السلطات الصحية في البلاد لانجاح جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الجبري في تصريح صحفي اليوم الاحد عقب ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة في تشكيله الجديد إن الهيئة جهزت مركزا للتواصل للعمل التطوعي « كول سنتر» لتسهيل عمل اللجنة التنسيقية للعمل التطوعي التي تضم عدة جهات حكومية وأهلية.

وبين أن المركز يعمل على تحديد التخصصات والأعمار للمتطوعين من خلال تواصلهم مع المتطوعين والجهات الراغبة بالاستعانة بخدماتهم لتوزيعهم على الأماكن التي تحتاج جهودهم لدعم عمل هذ الجهات مشيدا بجهود كل المتطوعين الذين يقومون بدور مهم لمكافحة هذه الجائحة.

وذكر أن الهيئة تقوم بحملات إعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتوعية المجتمع الشبابي وحثهم للالتزام بتعليمات الجهات الصحية بالبلاد كما أنها فعلت أنشطتها وبرامجها عن بعد إذ عمدت لعمل محاضرات وورش تدريبية بمختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والصحية وغيرها بهدف استثمار أوقات الفراغ الشباب في أوقات الحظر الجزئي.

ولفت الجبري الى سعي الهيئة لتجسيد ما جاء بالنطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ركز على تكاتف الجميع لمواجهة هذا الوباء ما يتطلب “فزعة كويتية” عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا “وهذا ما لمسناه من الجميع”.

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في تصريح مماثل إن الاجتماع أكد على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي تصدر من مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء على العاملين في الهيئة والمتطوعين الذين يعملون بالهيئة لضمان سلامة الجميع.

وأضاف المطيري أن الهيئة اطلعت المجلس على البرامج والمشاريع التي تقدمها للشباب لاستثمار أقصى امكانياتهم في خدمة وتنمية مجتمعهم لاسيما في هذا الوقت الصعب كما تم اطلاعهم على تنسيق الهيئة مع مركز العمل التطوعي وادارة الدفاع المدني وعدد من جهات الدولة لتسهيل عمل المتطوعين الشباب.

ويضم مجلس ادارة الهيئة أيضا وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي التي تمت تزكيتها لمنصب نائب رئيس المجلس ووكيلة وزارة التعليم بالانابة فاطمة السنان ووكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري.

كما يضم المجلس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التخطيط والتعاون الاداري سالم الرشيدي وكلا من ظافر الشريف وأحمد الأنصاري وعيد العتيبي ومحمد الياسين من ذوي الاختصاص.

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