فيصل الكندري: اهتمام حكومي نيابي بقضية “الإجلاء” وتذليل كافة الصعاب لعودة الكويتيين من الخارج

أشاد النائب فيصل الكندري بالإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، مؤكدا اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بقضية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، والعمل على تذليل كافة الصعاب لعودتهم.

وقال الكندري في تصريح صحفي عقب الاجتماع النيابي – الحكومي السادس اليوم بمكتب المجلس بحضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، إن جل الاهتمام خلال الاجتماع كان الحديث عن اجلاء مواطنينا من الخارج.

وأضاف الكندري أن وزير الخارجية أوضح كل الأمور وكشف بكل شفافية ووضوح الإجراءات المتبعة ، لافتا الى ان الوزير اكد أن لدى البلاد طاقة استيعابية وقدرة لاستقبال جميع المواطنين من الخارج.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع بالداخل والخارج لمواجهة هذا الوباء ، داعيا الجميع الى التحلي بالصبر والالتزام والبقاء بالمنازل حتى انتهاء أزمة كورونا.

وأكد الكندري استعداد النواب على استقبال أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين بالخارج وابلاغ الحكومة بتلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.