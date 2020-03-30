الدلال يقترح تقديم خدمات الاستشارات الأسرية عبر الاتصالات الهاتفية والمرئية

30 مارس 2020 || أعلن النائب محمد الدلال انه تقدم باقتراح برغبة لتقديم وزارة العدل خدمات الاستشارات الاسرية عبر أدوات التواصل عن بعد أو الإتصالات الهاتفية او الاتصلات المرئية.

ونص الاقتراح على ما يلي: أدي إنتشار وباء فيروس كورونا إلي تعطيل وإيقاف العمل بالكثير من جهات الدولة ، وبالمقابل فإن العلاقات الأسرية في المجتمع الكويتي تتطلب قدر كبير من الاستقرار من اجل مواجهة الوباء .

كما ان العلاقات الاسرية وما ينتج عنها من صور تعاون أو خلاف وصولاً إلي مرحلة الطلاق إذا قدر الله تتطلب مواجهته وحسن التعامل معه وإبداء النصح والإستشارة مثلما تقوم به الدولة في الوضع الإعتيادي وبالأخص إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.

ونظراً للظروف الحالية في ظل إيقاف العمل في الجهات الحكومية وحظر التجوال وصعوبة التواصل المباشر مع أهل الاختصاص في ميدان الشريعة وعلم النفس والإجتماع والاستشارات الأسرية .

الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل التواصل الفني والتقني لتقديم الخدمات الإستشارية لإصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الأسرية ومحاولة معالجة المشاكل الأسرية والحيلولة دون تفاقهما.

الأمر الذي يتطلب معه قيام وزارة العدل وإدارة الاستشارات الأسرية بتفعيل خدمات التواصل عن بعد أو الإتصالات الهاتفية او الاتصلات المرئية لتحقيق ذلك أسوة بما قامت به جهات رسمية اخرى كمكتب الانماء الاجتماعي الذي قام مشكورا بتقديم خدمة التواصل بالهاتف لتقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية « نشاط مبارك ومقدر يتطلب دعمه وتوسعة ادواره » .

وبناء علي ما سبق وحرصا منا علي دعم الأسر الكويتية وأسر المقيمين لتعزيز الروابط الأسرية وتقليل فرص الخلافات الزوجية أو الأسرية .

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1.

قيام وزارة العدل من خلال إدارة الاستشارات الأسرية بإنشاء منصة خاصة للتواصل عن بعد «أتصال هاتفي – البريد الالكترونى – الأتصال المرئي عن بعد » لتقديم خدمات الاستشارات الاسرية للراغبين من المواطنين والمقيمين وتقدم الخدمة هذه الاستشارة من أهل الاختصاص والخبرة وفق ضوابط محددة.

2.

تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بالاستعانة بجدول الخبرة من المختصين الراغبين بالمشاركة في تقديم خدمات إصلاح ذات البين والخدمات الاستشارية الأخرى التى لها علاقة بظروف أنتشار الوباء ومرتبط باستقرار الحياة الاسرية .

3.

يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بفتح مجال الاستعانة بعدد من أهل الأختصاص في مجال الاستشارات الأسرية وفق ضوابط محددة من الاكاديميين أو المتقاعدين اصحاب الاختصاص لتوسعة أدوار وخدمات الإدارة في هذه المرحلة المهمة.

4.

يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتحديد موقع أتصال هاتفي « كول سنتر » وتحديد بريد الكتروني لتقديم الخدمات الاستشارية وربط الطالبين للخدمة مع المستشار المختص.

«إع»