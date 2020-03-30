«الصحة»: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 266

30 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم تسجیل 11 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19« خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال26 للوزارة إن الحالات ھي حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع «حالة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة» و«حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربیة السعودیة وھي من الجنسیة السعودیة».

وأضاف السند أنه تم تسجیل ثماني حالات مخالطة بواقع «حالة لمواطنة كویتیة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسویسرا وسبع حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بالمرض نفسه» وھناك «حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة وھي قیدالتقصي الوبائي».

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود أعلن صباح الیوم شفاء خمس حالات جدیدة من «كورونا» لیصل مجموع من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 72 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة والصحیة في أحد مستشفیات وزارة الصحة فقد بلغ 194 حالة في حین بلغ عدد الحالات في العنایة المركزة 13 حالة موزعة على ثلاث حرجة وعشر مستقرة.

وفیما یخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ إجمالي عدد الذین أنھوا فترة الحجر الصحي المقررة 911 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس.

«إع»