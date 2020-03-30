محمد الدلال: إنشاء منصة تواصل عن بعد لتقديم الاستشارات الأسرية

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة، اليوم الاثنين، لإنشاء منصة تواصل عن بعد لتقديم الاستشارات الأسرية.

وتضمن اقتراح الدلال قيام وزارة العدل من خلال إدارة الاستشارات الأسرية بإنشاء منصة خاصة للتواصل عن بعد «اتصال هاتفي، بريد الالكتروني، اتصال مرئي عن بعد» لتقديم خدمات الاستشارات الاسرية للراغبين من المواطنين والمقيمين، عن طري أهل الاختصاص والخبرة وفق ضوابط محددة.

واقترح أن تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بالاستعانة بجدول الخبرة من المختصين الراغبين بالمشاركة في تقديم خدمات إصلاح ذات البين والخدمات الاستشارية الأخرى التي لها علاقة بظروف انتشار الوباء ومرتبط باستقرار الحياة الاسرية.

كما تضمن الاقتراح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بفتح مجال الاستعانة بعدد من أهل الأختصاص في مجال الاستشارات الأسرية وفق ضوابط محددة من الاكاديميين أو المتقاعدين اصحاب الاختصاص لتوسعة أدوار وخدمات الإدارة في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتحديد موقع اتصال هاتفي «كول سنتر» وتحديد بريد الكتروني لتقديم الخدمات الاستشارية وربط الطالبين للخدمة مع المستشار المختص.