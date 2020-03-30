الدلال يقترح تقديم خدمات الاستشارات الأسرية عبر وسائل الاتصال الحديثة

30 مارس 2020 ||أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لقيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتقديم خدماتها عبر الاتصالات الهاتفية او المرئية أو البريد الإلكتروني.
وأضاف الدلال في تصريح صحفي في مجلس الامة ان هذه القضايا لن تتوقف بسبب أزمة «كورونا» وقد تكون هذه المشاكل موجودة في البيوت.
وبين الدلال ان مكتب الاستشارات الأسرية الذي يقدم مثل هذه الخدمات الاستشارية مطالب بأن يقدم خدماته عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المرئية عبر متخصصين مسجلين في جدول الخبرة لدى وزارة العدل كونهم لديهم إمكانية لتقديم مثل هذه الخدمات.
وطالب الدلال بضرورة تقديم الكثير من الخدمات عبر وسائل التواصل عن بعد حتى يتم توفير الخدمة للمواطنين، سائلاً المولى أن يرفع هذا البلاء وتعود الأمور إلى طبيعتها.
كما أن العلاقات الأسرية وما ينتج عنها من صور تعاون أو خلاف وصولًا إلى مرحلة الطلاق إذا قدر الله تتطلب مواجهته وحسن التعامل معه وإبداء النصح والاستشارة مثلما تقوم به الدولة في الوضع الاعتيادي وبالأخص إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.
ونظرًا للظروف الحالية في ظل إيقاف العمل في الجهات الحكومية وحظر التجوال وصعوبة التواصل المباشر مع أهل الاختصاص في ميدان الشريعة وعلم النفس والاجتماع والاستشارات الأسرية .
الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل التواصل الفني والتقني لتقديم الخدمات الاستشارية لإصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الأسرية ومحاولة معالجة المشاكل الأسرية والحيلولة دون تفاقمها.
الأمر الذي يتطلب معه قيام وزارة العدل وإدارة الاستشارات الأسرية بتفعيل خدمات التواصل عن بعد أو الاتصالات الهاتفية أو الاتصالات المرئية لتحقيق ذلك أسوة بما قامت به جهات رسمية أخرى كمكتب الإنماء الاجتماعي الذي قام مشكورًا بتقديم خدمة التواصل بالهاتف لتقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية «نشاط مبارك ومقدر يتطلب دعمه وتوسعة أدواره» .
وبناء على ما سبق وحرصًا منا على دعم الأسر الكويتية وأسر المقيمين لتعزيز الروابط الأسرية وتقليل فرص الخلافات الزوجية أو الأسرية .
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1.
قيام وزارة العدل من خلال إدارة الاستشارات الأسرية بإنشاء منصة خاصة للتواصل عن بعد «اتصال هاتفي – بريد إلكتروني – اتصال مرئي عن بعد» لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية للراغبين من المواطنين والمقيمين، وتقديم هذه الخدمة الاستشارية من أهل الاختصاص والخبرة وفق ضوابط محددة.
2.
تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بالاستعانة بجدول الخبرة من المختصين الراغبين بالمشاركة في تقديم خدمات إصلاح ذات البين والخدمات الاستشارية الأخرى التي لها علاقة بظروف انتشار الوباء، والارتباط باستقرار الحياة الأسرية .
3.
يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بفتح مجال الاستعانة بعدد من أهل الاختصاص في مجال الاستشارات الأسرية وفق ضوابط محددة من الأكاديميين أو المتقاعدين أصحاب الاختصاص لتوسعة أدوار وخدمات الإدارة في هذه المرحلة المهمة.
4.
يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتحديد موقع اتصال هاتفي «كول سنتر» وتحديد بريد إلكتروني لتقديم الخدمات الاستشارية وربط الطالبين للخدمة بالمستشار المختص.
«إع»