الدلال يقترح تقديم خدمات الاستشارات الأسرية عبر وسائل الاتصال الحديثة

30 مارس 2020 ||أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لقيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتقديم خدماتها عبر الاتصالات الهاتفية او المرئية أو البريد الإلكتروني.

وأضاف الدلال في تصريح صحفي في مجلس الامة ان هذه القضايا لن تتوقف بسبب أزمة «كورونا» وقد تكون هذه المشاكل موجودة في البيوت.

وبين الدلال ان مكتب الاستشارات الأسرية الذي يقدم مثل هذه الخدمات الاستشارية مطالب بأن يقدم خدماته عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المرئية عبر متخصصين مسجلين في جدول الخبرة لدى وزارة العدل كونهم لديهم إمكانية لتقديم مثل هذه الخدمات.

وطالب الدلال بضرورة تقديم الكثير من الخدمات عبر وسائل التواصل عن بعد حتى يتم توفير الخدمة للمواطنين، سائلاً المولى أن يرفع هذا البلاء وتعود الأمور إلى طبيعتها.