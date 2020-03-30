«التجارة» تمنح 13 جمعية خيرية حق استيراد المواد الغذائية حفاظا على المخزون الاستراتيجي

30 مارس 2020 || منحت وزارة التجارة والصناعة 13 جمعیة خیریة محلیة ترخیص استیراد عام للمواد الغذائیة وغیرھا حفاظا على المخزون الاستراتیجي للدولة.

وقالت «التجارة» في بیان صحفي إن التراخیص – التي تمنح للمرة الأولى – تستھدف تسھیل عملیة استیراد الأغذیة وغیرھا من الخارج في إطار القرارات المعمول بھا لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد .

وأوضحت أنه بموجب القرار المنظم لھذه الخطوة یمنع على الجمعیات المرخص لھا من شراء المواد الغذائیة من السوق المحلیة مضیفة أنه جاري العمل لاستكمال إجراءات بقیة الجمعیات الخیریة للحصول على الترخیص بشكل رسمي.

«إع»