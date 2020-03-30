وزير التعليم العالي يوافق على مقترح تخريج طلبة السنة النهائية بكليات العلوم الطبية

30 مارس 2020 || وافق وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الرئیس الأعلى للجامعة الدكتور سعود الحربي الیوم على مقترح اتمام طلبة السنة النھائیة في كلیات مركز العلوم الطبیة مدة الفصل الدراسي الثاني وتمكینھم من أداء الاختبارات النھائیة للتخرج بغیة مساندة الطواقم الطبیة العاملة في مكافحة عدوى فیروس كورونا المستجد .

وقالت جامعة الكویت في بیان صحفي إن الموافقة على المقترح المقدم من نائب مدیر الجامعة للعلوم الطبیة الدكتور عادل الحنیان جاءت “حرصا على مصلحة الطلبة الى جانب تمكینھم من الانضمام بصورة مباشرة إلى قوة العمل في الكویت”.

«إع»