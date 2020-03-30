وزير الخارجية يترأس الاجتماع الثاني لمتابعة تنفیذ عملیات إعادة المواطنین الكویتیین من الخارج

30 مارس 2020 || ترأس وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الیوم الاثنین في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السیف وبحضور رئیس مجلس إدارة جمعیة الھلال الأحمر الكویتي الدكتور ھلال السایر ورئیس مجلس إدارة شركة الخطوط الجویة الكویتیة یوسف الجاسم الاجتماع الثاني لفریق العمل المشكل بقرار من مجلس الوزراء لتجھیز عودة المواطنین الكویتیین إلى البلاد.

تم خلال الاجتماع استكمال ومتابعة الإجراءات العاجلة المتعلقة بالتعامل مع الأولویات الملحة لمواجھة أزمة تفشي وباء فیروس كورونا المستجد وتداعیاتھا ومتابعة التنسیق القائم بین الجھات المعنیة تجاه تنفیذ الخطط والبرامج المخصصة لعملیات إعادة المواطنین الكویتیین من الخارج ومتابعة كافة السبل والإمكانیات لضمان سلامتھم حتى إعادتھم إلى أرض الوطن سالمین.

ھذا ویضم فریق العمل كبار المسؤولین في وزارات الخارجیة والمالیة والداخلیة والصحة والدفاع وممثلي الإدارة العامة للطیران المدني والھلال الأحمر الكویتي وجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات وشركة الخطوط الجویة الكویتیة.

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