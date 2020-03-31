صالح عاشور: نحتاج قرارات استثنائية لإعادة الطلبة من الخارج

طالب النائب صالح عاشور بقرارات استثنائية للإسراع في إعادة الطلبة الكويتيين من الخارج.

وقال عاشور، «لا يمكن إرجاع بناتنا وأبنائنا الطلبة الدارسين بالخارج بالإجراءات الروتينية التقليدية العادية نحتاج قرارات استثائية مثل تأجير طائرات بالإضافة إلى «الكويتية» ويفترض أولويتهم مقدمة على السياح وخاصة الفتيات منهم».

وأشار عاشور إلى أن «جميع المؤشرات الطبية تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول العالم ولذلك أي تأخير بإجلاء الطلبة وخاصة مادون الواحد وعشرين عاماً سوف نعرضهم لخطر الإصابة والطلبة هم أمل الكويت ولذلك أولوية الإجلاء يجب أن تكون لهم وليس لغيرهم».