«الصحة»: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 289

31 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 23 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 289 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي السابع والعشرين للوزارة إن الحالات موزعة على ثماني حالات مرتبطة بالسفر «ثلاث حالات منھا مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة» و«حالتان مرتبطتان بالسفر إلى إیران» و«ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا» وجمیع ھذه الحالات الثماني لمواطنین كویتیین وھم تحت الحجر المؤسسي.

وأضاف السند أن ھناك أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر «ثلاث حالات لمواطنین كویتیین مخالطین لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربیة السعودیة» و«ثلاث حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربیجان» وھذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وذكر أن ھناك «ثلاث حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن» و«أربع حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي» و«حالة من الجنسیة البنغلادیشیة مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي».

وأشار السند إلى أن ھناك «حالة تحت التقصي الوبائي وھي لمقیم بنغلادیشي».

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح الیوم شفاء حالة واحدة من «كورونا» لمواطنة تبلغ من العمر 82 عامًا لیصل مجموع من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 73 حالة.

أما الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة والصحیة في أحد مستشفیات وزارة الصحة فقد بلغ 216 حالة في حین بقي عدد الحالات في العنایة المركزة عند 13 حالة موزعة على ثلاث حرجة وعشر مستقرة.

وفیما یخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذین أنھوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة المواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة واتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي «الجسدي» لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بین المخالطین واحتواء انتشار الفیروس والقضاء علیه.