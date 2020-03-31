«التقدم العلمي» تقدم خطتها للتعليم الرقمي بالتعاون مع وزارة التربية

31 مارس 2020 || أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها قدمت لوزارة التربية مقترحها الخاص بالشق التعليمي من برنامج الاستجابة الطارئة لدعم الجهود الحكومية في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء عقب لقاء عقدته مع وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي وجهازه الفني أمس للاتفاق على الملامح العريضة للمقترح بشأن التعليم في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت المؤسسة إنها واصلت مناقشة تفاصيل خطة المشروع في اجتماع ترأسه الوزير الحربي أمس بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين لبحث كيفية توجيه الخطة لدعم مشروع الوزارة للتعليم الإلكتروني والاسراع في اطلاقه.

وأوضحت أن ذلك الدعم سيتضمن دعم الوزارة في اطلاق منصتها التعليمية الطارئة على وجه السرعة بالإضافة إلى توفير مواد تعليمية رقمية موازية وإثرائية في خطين متوازيين يتمثل الأول في تنفيذ برنامج طارئ يهدف إلى توفير فرص للتعلم البديل أثناء فترة تعطيل الدراسة.

وأضافت أن الخط الثاني وهو «المنصة التعليمية الوطنية» فيهدف إلى الانتقال بالتعليم العام النظامي إلى تعليم رقمي متكامل الجوانب يمكن الدولة من تحويل الدراسة إلى تعليم عن بعد في الحالات التي تتطلب ذلك على أن تكون المنصة جاهزة للاستخدام في بداية العام الدراسي «2020-2021».

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة مواءمة جهود جميع المعنيين بالتعليم في وزارة التربية والمؤسسة وجميع مبادرات الشراكة ومنظمات المجتمع المدني مؤكدة أنها معنية بهذا الدور انطلاقا من المسؤولية الوطنية وتوجيهات مجلس إدارة المؤسسة بإعطاء دعم التعليم الإلكتروني أولوية في ظل الظروف الراهنة.