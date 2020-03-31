وزير الدفاع يبحث مع قيادات الوزارة اجراءات دعم الجهود الحكومية في مواجهة «كورونا»

31 مارس 2020 || بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع قيادات الوزارة آخر المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن الشيخ أحمد المنصور أكد خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة أهمية تسخير جميع الإمكانيات وتقديم مختلف اشكال الدعم لكافة الجهات الرسمية بالدولة والمعنية بمواجهة إنتشار الفيروس وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.

وأضاف ابيان أن الشيخ أحمد المنصور استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز مفصل قدمه آمر قوة واجب سند اللواء الركن وليد السردي بين خلاله الدور المناط بهذه القوة وآخر ما تم القيام به من استعدادات من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات العسكرية بالدولة لضمان لتحقيق العمل الموحد المشترك وتطبيق الإجراءات الإحترازية التي تتخذها السلطات الطبية بالبلاد.

وحضر الإجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة بالجيش ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح.