«الطرق»: فرش 120 ألف طن من الاسفلت على الطرق السريعة

31 مارس 2020 || أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن فرش ما يقارب 120 ألف طن من الأسفلت على شبكة الطرق السريعة في البلاد هذا الشهر ضمن الأعمال الخاصة بصيانة الطرق السريعة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الأعمال على الطرق شملت قرابة 4 آلاف سيارة محملة بالأسفلت الذي فرش على مساحة 850 ألف متر مربع مشيرة إلى أن أعمال الصيانة مستمرة على الطرق السريعة في البلاد.

وأوضحت أن هناك متابعة حثيثة للمصانع المنتجة للأسفلت من خلال جولات يومية من فرق الرقابة على تلك الأعمال وفقا للخطة التي وضعت للخروج بأفضل النتائج لتلك الأعمال ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها.