وزير الخارجية يترأس الاجتماع الخامس لفريق عمل تجهيز عودة المواطنين إلى البلاد

31 مارس 2020 || ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم الاجتماع الخامس لفريق العمل المشكل بقرار من مجلس الوزراء لتجهيز عودة المواطنين الكويتيين إلى البلاد.

وتم خلال الإجتماع إستكمال الإجراءات العاجلة للتعامل مع الأولويات الملحة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ومتابعة التنسيق القائم بين الجهات المعنية تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لعمليات إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج وتمكين كافة السبل المتاحة لضمان سلامتهم حتى إعادتهم إلى أرض الوطن سالمين.

ويضم فريق العمل كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والداخلية والصحة والدفاع والتعليم العالي وممثلي الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للطيران المدني والهلال الأحمر الكويتي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة الخطوط الجوية الكويتية.