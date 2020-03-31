«التجارة» تعتمد حضور الجمعيات العمومية للشركات عبر التصويت الإلكتروني

31 مارس 2020 || أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا يتم بموجبه السماح بحضور الجمعيات العمومية العادية للشركات بواسطة التصويت الإلكتروني بالنظام المعتمد من جهة السجل وهيئة أسواق المال وذلك ضمن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء إنه بموجب تعليمات مجلس الوزراء الكويتي والسلطات الصحية في البلاد صدر القرار الوزاري رقم «85 لسنة 2020» الذي ينص في مادته الأولى على أنه “يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة”.

وأوضحت أنه يشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحفظ بالسجل ومختوما بخاتم أي منهما بحسب الأحوال ولا يكون لاصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرار.

وأضافت أنه يجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحا لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم إكتمال النصاب.

وذكرت أنه يجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الالكتروني الذي تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع مبينة أن إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع يكون وفق ذلك النظام.