وزير الصحة: 7 حالات شفاء جديدة من «كورونا» والإجمالي يرتفع إلى 80 حالة شفاء

01 أبريل 2020 || أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن الحالات السبع موزعة على خمس حالات لمواطنين كويتيين «أربع نساء ورجل» وحالتين لمقيمتين اثنتين.

وأضاف أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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