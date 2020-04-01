«البلدية»: الكشف على 593 محلًّا بالعاصمة للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وإغلاق 12

01 أبريل 2020 || أعلن رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي اليوم الأربعاء إغلاق 12 محلًّا بعد الكشف على 593 محلًّا ضمن نطاق محافظة العاصمة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق جميع الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال العنزي في بيان صحفي إن مفتشي النوبة «ج» في فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة نفذوا جولة ميدانية على المحلات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية في عدة مناطق بالمحافظة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات المستثناة من قرار الغلق بالاشتراطات واللوائح والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح أن مفتشي النوبة حرروا 12 مخالفة تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع 163 بلاغًا واردًا عبر الخط الساخن للفريق، مؤكدًا على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بكل القرارات الصادرة من الجهات المختصة تجنبًا للغلق الإداري وأن مفتشي الفريق سيطبقون جميع القرارات بكل حزم على المخالفين.

على صعيد متصل قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني إن مفتشي النوبة «ب» نفذوا جولة ميدانية بمنطقة غرب أبوفطيرة للتأكد من التزام المحلات المستثناة من الغلق وقد تم الكشف على 60 محلًّا وتحرير مخالفة واحدة لتشغيل المحل بالمخالفة للقرار رقم 2020/703.

وأضاف العدواني أن الفريق وجه 19 إنذارًا لمحلات مخالفة للقرار وتم غلقها بالتعاون مع أصحابها في حين وجد 40 محلًّا ملتزمًا بقرارات مجلس الوزراء والبلدية والصحة.

من جانبه قال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه إن الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة وجهت خلال شهر مارس المنصرم 1832 إنذارًا لمحلات بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية وحررت 332 محضر مخالفة.

وأضاف صرخوه أنه تم تحرير 132 محضر مخالفة لباعة متجولين وأغلقت ثلاثة مطاعم كما تم إغلاق 50 مقهى و288 صالون حلاقة للرجال ومعهد صحي.

وذكر أن عدد الحاويات التي تم غسلها وتعقيمها بلغ 56300 حاوية كما تم تدريب 55 مفتشًا على آليات ومعدات البلدية تنفيذًا لتعليمات المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي تحسبًا لأي طارئ.

وأشار إلى أنه تم توجيه 167 إنذارًا بشأن لائحة النظافة وتحرير 236 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات رقم 2008/190.

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