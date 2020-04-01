الدلال يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي

01 أبريل 2020 || أعلن النائب محمد الدلال تقديمه اقتراحًا برغبة قال في مقدمته: عرفت الكويت منذ نشأتها بالعمل الخيري والذي لم يقتصر على أهل الكويت بل امتد إلى أغلب دول العالم.

وأضاف الدلال أن الفقيد الشيخ يوسف جاسم الحجي قد ساهم في بناء هذا الصرح المميز للدولة والذي أصبحت الكويت تعرف به في المحافل الدولية وبين شعوب العالم الشيخ “يوسف جاسم الحجي” والذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، حيث ملأت مسيرة حياته بالأعمال الخيرية والوطنية وخدمة الكويت كما أنه شخصية معروفة إسلاميًّا.

وتابع: فقد شارك في تأسيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، كما رأس اللجنة الكويتية للإغاثة التي قامت بأعمال إغاثة في المناطق المنكوبة في العالم الإسلامي مثل البوسنة والهرسك والصومال ولبنان والسودان والعراق، كما شارك رحمه الله في تأسيس وإدارة عدد من الجمعيات الخيرية في الكويت، وكان نائبًا لرئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي، ونائبًا لرئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة ورئيس لجنة التمويل فيه وأحد مؤسسي جمعية الهلال الأحمر الكويتي وكان رئيسًا له إضافة إلى ذلك فقد تولى الشيخ في مسيرة حياته عدة مناصب في الدولة كوكيل لوزارة الصحة.

وبين أنه تولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في فترة لاحقة وقد كان أحد مؤسسي بيت التمويل الكويتي وكلية الشريعة في جامعة الكويت وفي عام 2006م حصل الشيخ يوسف على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام ويعد العم يوسف جاسم الحجي من الرجال الوطنيين الذين شاركوا في العديد من المواقف الوطنية المشهودة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تقديرًا للجهود والعطاءات الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي قام بها الشيخ يوسف جاسم الحجي – رحمه الله – والذي كان هامة في بناء صرح كبير في مجال العمل الخيري والوطني وخدمة الكويت في مجالات مختلفة، فإنه يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي “رحمه الله” أو تسمية مبنى كلية الشريعة بجامعة الكويت باسم “المرحوم بإذن الله العم يوسف جاسم الحجي” .