وزير الداخلية: تذليل العقبات ومنح التسهيلات لمخالفي الإقامة الراغبين بمغادرة البلاد

01 أبريل 2020 || شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الاربعاء على ضرورة تذليل كل العقبات لمخالفي الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد ومنحهم كل التسهيلات من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت من أجل المحافظة على سلامة الجميع.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة خلال جولة تفقدية للوزير الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للاطلاع على الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المقار المخصصة لاستقبال تسجيل مخالفي الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد.

وأشار البيان الى تفقد الصالح ومرافقيه استعدادات الأجهزة الأمنية المعنية وآلية انجاز معاملات المراجعين بالدقة والسرعة اللازمين وفق اللوائح والقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وإشادته بالتجهيزات والاستعدادات داخل المقار المخصصة لإقامة المخالفين.

وذكر البيان أنه تم تجهيز مقار لإيواء المخالفين حتى تاريخ سفرهم مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة من وجبات ومشروبات مجانية وتجهيزات طبية مشيرا الى استقبال المخالفين الرجال «بمدرسة الفروانية الابتدائية – للبنات» قطعة «1» شارع «76» واستقبال المخالفين النساء «مدرسة المثنى الابتدائية للبنين» قطعة «1» شارع «122» بمحافظة الفروانية.

ورافق الصالح والعقيل خلال الجولة التفقدية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا من قيادات القطاعات الأمنية المعنية.

يذكر ان القرار الوزاري رقم «288» لسنة 2020 بشأن قواعد مغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو انتهت إقاماتهم يتيح لهم المغادرة دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم او مصاريف رحلات الطيران وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى 30 ابريل الحالي.

«ع.

إ»