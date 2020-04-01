النائب عبدالله الكندري: العمالة السائبة قنبلة موقوته زرعها تجار الاقامات

وجه النائب عبد الله الكندري سؤالاً برلمانياً لوزيرة الشؤون الاجتماعي مريم العقيل ،حول الشركات المتورطة في تجارة الإقامات والقضايا المسجلة ضدهم.

واستفسر النائب عن عدد القضايا المحالة الى الإدارة العامة للتحقيقات بحق الشركات الوهمية المتورطة في تارة الاقامات منذ عام 2017 حتى تاريخ اليوم، فضلاً عن قيمة الغرامات المسجلة على تلك الشركات وما إذا كان قد تم تحصيلها.

وتساءل عن عدد الملفات التي تم إغلاقها، نتيجة عدم التزامهم بتطبيق مواد القانون قانون العمل، الخاصة بعدم تشغيل العمالة غير المسجلة على ملفاتهم ، وعدد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل ، الذين يقومون بالحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات الفاعلة في القطاع الأهلي ، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القانون .

وأضاف: كم عدد الحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي التي أجرتها الوزارة .

على صعيد متصل، قال الكندري أن العمالة السائبة قنبلة موقوتة زرعها تجار الاقامات تهدد أمن المجتمع ، بعدما تركوهم في الشوارع في ظل الأزمة الحالية دون مأوى أو مصدر رزق .

وشدد الكندري على ضرورة قيام الوزارة بواجباتها في محاربة تجارة الاقامات ،ومعاقبة من يفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، منوهاً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الإضرار المادية على الدولة ، بل باتت خطر داهم يهدد حياة ومستقبل المواطنين .

وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد للقضاء على تجار الاقامات ، الذين أصبحوا خطراً داهماً لا يقل شراسة عن وباء كورونا ،