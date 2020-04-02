المركزي: حزمة تحفيزية للبنوك لمواجهة تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية

02 أبريل 2020 || أعلن محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل حزمة تحفیزیة رقابیة إلى البنوك الكویتیة لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد .

وقال الھاشل في تصریح صحفي إن التعلیمات التي أصدرھا «المركزي» تشمل خفض معاییر السیولة المطبقة على البنوك مثل معیار تغطیة السیولة ومعیار صافي التمویل المستقر ونسبة السیولة الرقابیة إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمیة في نظام السیولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمویل.

وأضاف أنه حرصا على توفیر مزید من الدعم لقطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة ھذه المشاریع من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفایة رأس المال بھدف تحفیز القطاع المصرفي على تقدیم مزید من التمویل لھذا القطاع الحیوي والمھم.

وذكر أن تعلیمات البنك المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالیة التحوطیة ضمن قاعدة رأس المال بما یخفض المتطلبات الرأسمالیة مضیفا أنه على صعید القروض الموجھة لشراء أو تطویر عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعدیل زیادة النسبة المسموح بھا للتمویل الممنوح إلى قیمة العقار أو تكلفة التطویر.

وأوضح أنه تم تعدیل تعلیمات الرقابة وأدوات سیاسة التحوط الكلي بما یساعد البنوك في ھذه الظروف على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد وتحفیزھا على تقدیم مزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء المتأثرین من الأزمة الذین ھم بحاجة إلى سیولة تمكنھم من مواصلة نشاطھم دون توقف في ظل ھذه الظروف تجنبا لتحول الصعوبات التي یوجھھا العملاء من نقص في السیولة إلى مشاكل طویلة الأجل تؤثر على ملاءتھم المالیة.

ولفت الھاشل إلى أن ھذه التعدیلات تأتي تعزیزا لحزمة الإجراءات التي یطبقھا «المركزي» بھدف دعم القطاعات الاقتصادیة الحیویة والمشاریع ذات القیمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررین من أفراد ومشاریع صغیرة ومتوسطة وشركات ومساعدتھا على تخطي الظروف الراھنة.

وقال إن ما یتمتع به القطاع المصرفي من أوضاع قویة تعكسھا مؤشرات السلامة المالیة للبنوك التي تتخطى المعدلات العالمیة بفضل السیاسات التحوطیة الحصیفة التي تبناھا «المركزي» منذ الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008″ تحسبا لمواجھة مثل ھذه الظروف التي تمر بنا الیوم ما أدى لبناء رصید قوي ومتین من القواعد الرأسمالیة والمخصصات الاحترازیة والمصدات التحوطیة مما یؤھل القطاع المصرفي الیوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراھنة”.

وشدد على أن «المركزي» سیواصل متابعته الحثیثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من ھذه الحزمة التحفیزیة بما یحقق الغرض المستھدف منھا وقیام البنوك بدور فعال في ھذه الظروف الضاغطة لتوفیر السیولة للقطاعات الاقتصادیة المنتجة ولن یتوانى في اتخاذ مزید من الإجراءات بما یلبي المصلحة العلیا للاقتصاد الوطني.

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