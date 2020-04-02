«الصحة»: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 342 حالة

02 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 25 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 342 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي التاسع والعشرين للوزارة إن الحالات موزعة على ست حالات مرتبطة بالسفر ھي «أربع حالات لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة» و«حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا» و«حالة لمقیمة من الجنسیة الفلبینیة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا».

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر عددھا تسع حالات ھي «سبع حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة مخالطین لحالة تحت التقصي الوبائي» و«حالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي» و«حالة لمقیم من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الھند».

وذكر أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددھا عشر ھي «ست حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة المصریة».

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود أعلن صباح الیوم شفاء حالة واحدة لمواطن كویتي من «كورونا» لیصل مجموع من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 81 حالة.

أما الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة والصحیة في أحد مستشفیات وزارة الصحة فقد بلغ 261 حالة وبلغ عدد الحالات في العنایة المركزة 15 حالة موزعة على خمس حرجة وعشر مستقرة.

وفیما یخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذین أنھوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس.

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