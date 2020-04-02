الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجي موحدة في دول مجلس التعاون

02 أبريل 2020 || أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الكویت قدمت اقتراحًا إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخلیجي یقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى ھذه الدول على غرار الربط الكھربائي بھدف تحقیق الأمن الغذائي الخلیجي.

وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم عقب الاجتماع الاستثنائي الذي جرى عبر الاتصال المرئي بین وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ونظرائه الخلیجیین إن الوزراء یعملون على «ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخلیجي» لیتم إنجازھا وإقرارھا في القریب العاجل لا سیما أن اجتماعات دوریة تعقد للوزراء ووكلائھم لمناقشة الوضع الراھن.

وذكرت أن الكویت اقترحت كذلك إنشاء خطوط سریعة في مراكز الجمارك لضمان انسیابیة وعبور المنتجات المعیشیة الأساسیة كالمواد الغذائیة والطبیة موضحة أن الوزراء ناقشوا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا المستجد على دول الخلیج وكذلك توصیات وكلاء وزارات التجارة في دول «التعاون» في الموضوع ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لوزراء التجارة بدول المجلس بالتنسیق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربیة المتحدة باعتبارھا دولة الرئاسة.

«إع»