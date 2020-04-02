مجلس الوزراء يكلف «الدفاع المدني» استقبال جميع طلبات التطوع

02 أبريل 2020 || أعلن رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إصدار مجلس الوزراء الیوم الخمیس قرارًا بتكلیف الإدارة العامة للدفاع المدني استقبال كل طلبات التطوع وحاجة كافة الأجھزة الحكومیة منھا.

وقال المزرم في بیان صحفي إن القرار یقضي بتكلیف «الدفاع المدني» وضع الضوابط التنظیمیة اللازمة فیما یتصل بجوانب التدریب والتأھیل والمحافظة على سلامة المتطوعین وكل ما یحقق أفضل النتائج والجدوى الحقیقیة منھا وذلك سعیًا لتجاوز أي اجتھادات وحرصًا على حسن عمل المتطوعین في مجالات العمل المختلفة.

وذكر أنه من منطلق الحرص على صحة وسلامة المتطوعین من العدوى جراء الاختلاط بالعمالة التي تعمل في الجمعیات التعاونیة فقد استھدف تنظیم العمل بأن یتولى المتطوعون قطاعات معینة من أعمال الجمعیة تجنبًا لأسباب العدوى ووفق الإجراءات الصحیة الوقائیة التي تقررھا السلطات الصحیة.

وأضاف أن تنظیم العمل استھدف أن یكون سكن عمال الجمعیة في إحدى المدارس بذات المنطقة لتجنب اختلاطھم بالآخرین في مراكز التجمعات السكانیة الكثیفة والتي قد تكون سببًا في نشر الوباء.

وأشاد المزرم بروح المسؤولیة الوطنیة التي اتسمت بھا فزعة بناتنا وأبنائنا الكویتیین في التطوع بمختلف المجالات للمساعدة في جھود مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأكد أن التطوع سمة ممیزة للمجتمع الكویتي في مواجھة التحدیات والأزمات منوھًا بالدور الإیجابي الذي یقوم به اتحاد الجمعیات التعاونیة في تدریب المتطوعین على أعمال الجمعیات .

«إع»