عبدالله الكندري يسأل وزيرة الشؤون: ما إجراءات الحكومة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية؟

قدّم النائب عبدالله الكندري، سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار الكندري إلى أن زيادة تدفق العمالة الوافدة على الكويت، ساعد على تغيير شكل المجتمع الكويتي، وإيجاد خلل في التركيبة السكانية بسبب كثافة غير متكافئة، ما نتج عنها العديد من الجوانب السلبية متمثلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد، والضغط غير المسبوق على البنية التحتية والموارد المالية للدولة .

وطالب الكندري بإيضاح الخطة التي اتبعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية مع موافاته بهذه الخطة بشكل تفصيلي ونسبة نجاح تنفيذها، والنتائج التي تحققت بعد العمل بالخطة مع بيان نسبة النجاح والصعوبات والتحديات التي واجهة الحكومة عند تطبيقها.