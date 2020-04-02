«التربية» تلزم المدارس الخاصة بتأدية أجور العاملين فيها خلال فترة تعطيل العمل

02 أبريل 2020 || ألزمت وزارة التربیة المدارس الخاصة بتأدیة أجور العاملین فیھا خلال فترة تعطیل العمل بالمدارس المتخذة احترازیا من انتشار فیروس كورونا المستجد.

وذكرت «التربیة» في بیان اليوم أن التعمیم الصادر عن قطاع التعلیم الخاص والنوعي بتوجیھات من وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي جاء استنادا إلى قانون العمل في القطاع الأھلي رقم 6 لسنة 2010.

وأوضحت أن التعمیم جاء أیضا انطلاقا من استحقاق العاملین في المدارس الخاصة للأجور والرواتب المقررة بموجب فترة تعطیل العمل بما فیھا استحقاقاتھم من الرواتب والأجور خلال العطلة الصیفیة.

وأضافت أن ذلك جاء “تأسیسا على القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1983 بشأن تعدیل الفقرة «د» من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 بشأن نظام التعلیم الخاص في الكویت والمعدل بالقرار الوزاري رقم 186 لسنة 1871 بشأن تقدیم الضمانات المالیة للمدارس الخاصة”.

وأفادت أن القرار المشار إلیه “أجاز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونیة والمالیة والإداریة في الحالات الواردة فیھ التي منھا عدم أداء المدرسة للأجور أو مرتبات أحد العاملین لدیھا”.

وبحسب البیان فقد أكد قطاع التعلیم الخاص “مباشرة الإجراءات القانونیة نحو تنفیذ القرار الوزاري المشار الیه إلى جانب التنسیق مع الھیئة العامة للقوى العاملة لاتخاذ الإجراءات المقررة ضد المدارس التي یثبت عدم أدائھا لأجور العاملین بھا دون الإخلال بحقوق العاملین المقررة لھم بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاھلي ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة المخالفة”.

«إع»