وزيرة الشؤون تتفقد مقار إيواء مخالفي قانون الإقامة من الجالية الفلبينية

02 أبريل 2020 || قامت وزیرة الشؤون الاجتماعیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل الیوم بزیارة تفقدیة إلى مقار إیواء مخالفي قانون الإقامة من الجالیة الفلبینیة.

ووفقا لبیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلیة فقد رافق الوزیرة العقیل خلال الزیارة التي استھدفت الاطلاع على الإجراءات الأمنیة والصحیة المتخذة في تلك المقار وكیل «الداخلیة» الفریق عصام النھام وعدد من القیادات الأمنیة.

وأوضح أن الزیارة جاءت بغیة التأكد من مدى جھوزیة مقار الإیواء لاستقبال النزلاء وتواجد الفرق الأمنیة والطبیة والإجراءات الاحترازیة لمنع انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.

وأفاد أنه تم الوقوف على مدى توفر المستلزمات الصحیة اللازمة والعیادات الطبیة والأطعمة والمشروبات المجانیة لتوفیر سبل الحیاة الكریمة لھم مع تخصیص أماكن لحفظ الأمتعة الشخصیة بطریقة آمنة.

یذكر أن الوزیر الصالح أصدر في 30 مارس الماضي قرارا یقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالیة مترتبة علیھم وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران بالإضافة إلى إمكانیة عودتھم للبلاد مرة أخرى وذلك في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد والإجراءات التي تتخذھا الوزارة لمكافحة انتشار فیروس كورونا وبسبب تراكم الغرامات المالیة المترتبة على المخالفین لقانون الإقامة.

ووفقا للقرار الوزاري یتحتم على الأشخاص الذین یبدون رغبتھم في منحھم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتھم إلى جھات التحقیق استیفاء قیمة الغرامة منھم ثم تسویة أوضاعھم متى توافرت فیھم الشروط المقررة للإقامة.

ویشمل ذلك الشرائح التالیة :«زوجة المواطن الكویتي ووالدا المواطنة الكویتیة أو المواطن الكویتي من الأجانب وأبناء وأزواج المواطنات الكویتیات من الأجانب والمرأة الأجنبیة أرملة أو مطلقة الكویتي والتي لدیھا أبناء في حضانتھا والعمالة المنزلیة والأجانب المخالفین لقانون إقامة الأجانب والموجودین في البلاد اعتبارا من تاریخ الأول من مارس الجاري».

وقامت وزارة الداخلیة بتجھیز أماكن لإیواء المخالفین بعد إنھاء إجراءاتھم حتى موعد سفرھم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانی.

«إع»