«الدفاع المدني»: 25 ألف فرد تقدموا للتطوع في مواجهة تداعيات «كورونا»

02 أبريل 2020 || قال المدیر العام للإدارة العامة للدفاع المدني العمید جمال الفودري إن 25 ألف فرد سجلوا في الإدارة منذ فتح باب التطوع في مواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد.

وذكر الفودري في تصریح لـ إنه سیتم تدریب المتطوعین على مواجھة حالات الطوارئ واتخاذ الإجراءات ذات الصلة في التصدي لفیروس كورونا.

وأوضح أن «الدفاع المدني» استقبلت 16 ألف متطوع فضلا عن 9 آلاف متطوع من مركز العمل التطوعي والھیئة العامة للشباب والھیئة العامة للریاضة ووزارة الشؤون الاجتماعیة.

وأفاد أن «اللجنة» عقدت عدة اجتماعات مع الجھات الحكومیة لوضع آلیة عمل المتطوعین وبموجبھا تم تشكیل فرق عمل إداریة ومیدانیة لتدریبھم وتأھیلھم وفرزھم وتصنیفھم لافتا إلى تنسیق الجھود ما بین اللجنة والجھات الأخرى لمشاركة المتطوعین في إدارة المخزون الاستراتیجي.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتكلیف «الدفاع المدني» وضع الضوابط التنظیمیة اللازمة في ما یتصل بجوانب التدریب والتأھیل یصب بشكل رئیس في صالح المتطوعین للمحافظة على سلامتھم وحمایتھم من الاختلاط وانتقال العدوى مؤكدا حرص «اللجنة» على ترتیب تدریب المتطوع وتنظیم عملھ وفق برنامج وجدول زمني محدد.

وأشار الفودري إلى أن “الكویت لدیھا منظومة عمل أمنیة مدنیة تحت مظلة لجنة الدفاع المدني تعمل على التنسیق المباشر وتنظیم العمل التطوعي فیما بین الجھات الحكومیة”.

وكانت وزارة الداخلیة أعلنت في تاریخ 12 مارس الماضي فتح باب التطوع للمواطنین بالإدارة العامة للدفاع المدني إیمانا بأھمیة المشاركة المجتمعیة بالنشاطات التطوعیة وتوحید الجھود لتحقیق الحمایة المدنیة للأفراد في حالات الطوارئ.

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«إع»