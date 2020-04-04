«الصحة»: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسجيل أول حالة وفاة بالفيروس

04 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الیوم السبت تسجیل 62 حالة إصابة جدیدة بفیروس ورونا المستجد «كوفید 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة.

وقال السند في بیان ل أنه تم تسجیل حالة وفاة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاما أصیب بمرض فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة لعدة أیام حیث تم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة له منذ دخوله للمستشفى متقدمین لذویه بخالص العزاء والمواساة.

وأضاف السند أن عدد الحالات المخالطة من إجمالي الإصابات ال 62 بلغ 37 حالة 33 منھا لمقیمین من الجنسیة الھندیة مخالطین لحالة قید التقصي الوبائي و4 حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة مخالطین لحالة قید التقصي الوبائي.

وتابع أنه تم رصد 25 حالة قید التقصي الوبائي 17 منھا لمقیمین من الجنسیة الھندیة و4 حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادشیة وحالتین لمقیمین من الجنسیة المصریة وحالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة وحالة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة لیرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكویت إلى 479 حالة.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق الیوم عن شفاء عدد 11 حالة من الحالات التي كانت قد أصیبت بمرض فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 93 حالة.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 17 حالة منھا 11 حالة مستقرة و6 حالات حرجة وبذلك یصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس «كورونا» 385 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النھار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصیا بضرورة تطبیق إستراتیجیة التباعد الاجتماعي «الجسدي» وزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه یساھم في احتواء انتشار الفیروس.