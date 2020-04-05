الدلال: لا اعتماد لأي درجات بشأن ” التعليم عن بعد” قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من أبريل الجاري

05 أبريل 2020 || أكد عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب محمد الدلال اتفاق اللجنة مع وزارة التربية على عدم اعتماد أي آلية أو تقييم او درجات للطلبة في ” التعليم عن بعد” إلا بعد الأول من أبريل الجاري وهو موعد صدور القرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء ، مشددا على عدم احتساب أي تقييم خاص بهذه الالية قبل هذا التاريخ.

وقال الدلال عقب اجتماع اللجنة التعليمية مع بعض مسؤولي وزارة التربية اليوم “تطرقنا الى موضوع التعليم عن بعد بشقيه في التعليم الخاص والعام ، وطلبنا من وزارة التربية خطة عمل بشان المدارس الحكومية ووعدنا المسؤولون بتقديم هذه الخطة خلال اسبوع خصوصاً في حال استمرار الأزمة الى فترات طويلة” .

وأضاف الدلال ان قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من ابريل الجاري بشأن تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة اختياريا وليس إلزاميا ، لافتا الى ان مسؤولي وزارة التربية عمموا على المدارس الخاصة بضرورة تقديم كل منها خطتها بشأن تطبيق التعليم عن بعد وأوضح الدلال ان قرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة التربية يؤكد عدم اعتماد أي درجات او تقييم للطالب بشأن التعليم عن بعد قبل صدور قرار مجلس الوزارء ، مؤكدا ان التعليم عن بعد لا يعتبر قانونياً وصحيحا الا من تاريخ قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل الجاري ، واحتساب أي درجات للطالب قبل صدور هذا القرار يعرضها للطعن وأضاف الدلال ان هناك كثير من أولياء الأمور يشتكون بان بعض المدارس الخاصة ذهبت باتجاه احتساب الدرجات من الفترة التي قبل قرار مجلس الوزراء ، مشددا على ان اللجنة التعليمية مستمرة في متابعة هذا الأمر ولفت الى ضرورة عدم اعتماد أي إقرار من أولياء الأمور قبل تاريخ 4 أبريل الجاري ، مؤكدا على أن هناك ضوابط لدى وزارة التربية سوف تقدمها ضمن خطتها خلال الأيام المقبلة ، إضافة الى التعليم العالي في الجامعة والمعاهد التطبيقية .