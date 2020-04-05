“التعليمية البرلمانية” تطالب بجاهزية القطاع التعليمي وتوفير بدائل لكل الاحتمالات حال استمرار أزمة كورونا

اطلعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم الأحد على خطط وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن العام الدراسي الحالي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. خليل أبل في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع أن اللجنة حثت المؤسسات التعليمية على توفير بدائل تضمن عدم توقف العملية التعليمية في الدولة وجاهزية القطاع التعليمي لكل الاحتمالات حال استمرار الأزمة لما بعد شهر 8 ودخول عام 2021 ، والاستفادة من الإمكانات والطاقات الكبيرة المتوافرة لديها.

وأضاف أن التعليم الإلكتروني عن بعد هو إحدى الوسائل المطروحة كجزء من العملية التعليمية والتربوية الكاملة ، مشيرًا إلى أنه “لا يجب منع من يستطيع العمل بها وعلينا الاستفادة من فترة الصيف لقياس استعدادات المجتمع مثل جاهزية البيئة التعليمية والمنزل والطالب والمعلم”.

وقال إن اللجنة طلبت من المسؤولين في وزارة التربية عدم ممارسة أي نوع من الضغط على أولياء الأمور بشأن التعليم عن بعد وأن يكون اختياريًّا وليس إجباريًّا ، وعدم فرض أي شيء من قبل المدارس الخاصة ، باعتبار أن هناك جهة مسؤولة عن هذا الأمر وهي وزارة التربية وهي تحت رقابة نواب الأمة.

وطالب وزارة التربية في هذا الصدد بتوضيح الضوابط وآلية التعليم عن بعد كي يستطيع ولي الأمر الاختيار ، مؤكدًا أهمية إيضاح البدائل الفاعلة والمتاحة دون التفاف على الاختبارات ووسائل قياس مستوى الطلبة، خاصة أنه لا يمكن تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بشكل متكامل في الوقت الحالي.

وبين أن هذا النظام يحتاج إلى بنية تحتية ملائمة تتعلق بسرعة الإنترنت وضمان تقديم الخدمة للبيوت دون عوائق ، كما أنه يتعلق من جهة أخرى بقضية المناهج والمعلم وطريقة التقييم والاختبارات، والمراقبة على المنظومة ، مضيفًا “لن نصل إلى تطبيقه بنسبة 100% ولكن علينا البدء بالخطوات الرئيسية”.

وأكد أبل متابعة اللجنة التعليمية الحثيثة تلك القضية وأن ديدنهم التعليم ومستقبل جيل وأبناء يجب أن يستمروا في التعليم دون توقف.