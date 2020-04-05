«التجارة»: إغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية من «كورونا»

05 أبريل 2020 || أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إغلاق محلين تجاريين خالفا القانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن فرقها التفتيشية رصدت 416 جمعية تعاونية وأسواقًا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعًا تموينيًّا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلًا عن تحرير 12 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 224 شكوى عبر الخط الساخن «135» و33 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 319 معاملة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصًا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين.

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