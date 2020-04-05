«البلدية»: إغلاق 39 محلًّا بمحافظة حولي خلال مارس لمخالفتها الإجراءات الوقائية من كورونا

05 أبريل 2020 || أعلن مدير فرع بلدية محافظة حولي أحمد الهزيم اليوم الأحد إغلاق 39 محلًّا تجاريًّا خلال شهر مارس الماضي بمحافظة حولي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الهزيم في بيان صحفي إن الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة وجهت 264 تنبيهًا لمحلات بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية كما حررت 126 محضر مخالفة.

وأضاف أن المفتشين حرروا خمسة محاضر ضبط مخالفات لباعة متجولين، مبينًا أن الـ39 محلًّا التي أغلقت تتوزع على 14 نشاطًا.

وأشار إلى أن عدد الحاويات التي تم غسلها وتعقيمها بلغ 105800 حاوية ورفع 146 سيارة مهملة وسكراب وقاربين وثماني عربات مهملة.

«ع.

إ»