«البلدية»: إغلاق أسواق الأغنام والماشية والأسماك أمام الجمهور والسماح ببيعها لهم بالجمعيات والمراكز التجارية

05 أبريل 2020 || أصدر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الاحد قرارين خاصين بإغلاق كافة أسواق بيع الأغنام والماشية والأسماك أمام الجمهور والسماح ببيعها لهم في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال المنفوحي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن القرار الأول ينص على أن تغلق كافة أسواق بيع الأغنام والماشية أبوابها أمام الجمهور ويسمح لها بالبيع للمسالخ فقط كما تغلق كافة المسالخ أبوابها أمام الجمهور ويسمح لها ببيع لحوم الذبائح على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والفنادق.

وأضاف أن القرار ينص كذلك على أن تخطر الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهذا القرار وعلى جميع الجهات المختصة العمل بما جاء به وتنفيذه من تاريخ صدوره.

وأوضح أن القرار الثاني ينص على أن تغلق كافة أسواق الأسماك أبوابها أمام الجمهور ويقتصر عملها على البيع للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها.

وبين أن القرار ينص كذلك على أن تكون أولوية البيع بحسب الترتيب التالي: « الجمعيات التعاونية – الأسواق الموازية – المطاعم – الفنادق – محلات بيع الأسماك» لافتا إلى أن على جميع الجهات المعنية العمل بما جاء في القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.