وزير الأوقاف: مستمرون باستقبال المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة «كورونا»

05 أبريل 2020 || قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الأحد إن لجنة تنظيم المساهمات العينية مستمرة في تنظيم استقبال طلبات مساهمات الأفراد والشركات المقدمة لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كوروناالمستجد «كوفيد – 19».

وأضاف العفاسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب ترؤسه للجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء أن اللجنة بحثت آلية مساهمات الافراد والشركات وطرق اعتمادها وفقا للاحتياجات الحكومية.

وذكر أن اللجنة تعمل على ربط المساهمات مع احتياجات الجهات الحكومية وذلك عن طريق إدخالهما بموقع اللجنة الإلكتروني مبينا أن مجلس الوزراء اصدر قرارا يوضح آلية اعتماد المساهمات المقدمة للجنة بعد استيفائها للشروط.

وأشار الى أن القرار كلف رئيس اللجنة باعتماد المساهمة وتوجيهها للجهات المحتاجة مثمنا جهود الجميع من أفراد وشركات على ما يقدمونه من مساهمات خلال هذه الظروف الاستثنائية ولجميع العاملين بلجنة المساهمات العينية والفرق التطوعية وضباط الإتصال وكل المشاركين لعملهم الدؤوب والمتواصل دون ملل أو كلل لخدمة الوطن الغالي الكويت.

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