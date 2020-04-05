«الصحة»: حجر منزلي إلزامي 14 يوما على الذين غادروا المحاجر أو المؤسسة العلاجية»

05 أبريل 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسي واستكملوا اجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وسمح لهم بالخروج مبينة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يوما وذلك اعتبارا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الانباء الكويتية إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على الصحة العامة وتجنبا للعدوى بهذا الفيروس.

وأشار إلى أن على المعنيين بهذا القرار ارسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من «المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية» الى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل .

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