اتحاد الصناعات: إنشاء مستودعات ومخازن لخدمة الجهات الصحية في مواجهة «كورونا»

06 أبريل 2020 || أعلن رئیس اتحاد الصناعات حسین الخرافي تبني الاتحاد تنفیذ مشروع متكامل لبناء وإنشاء مستودعات ومخازن ومكاتب إداریة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بمساحة 25 ألف متر مربع في منطقة صبحان لمساندة الجھات الصحیة في البلاد بالتصدي لفیروس كورونا المستجد .

وقال الخرافي لـ الیوم إن الاتحاد وفي استجابة سریعة لما تملیه الظروف الراھنة قام بالتعاون مع لجنة تنفیذ المحاجر المنبثقة من مجلس الوزراء بتبني تنفیذ المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو ملیون دینار .

ودعا أعضاء الاتحاد من أصحاب المصانع والشركات الصناعیة الكویتیة إلى المساھمة في المشروع كل في مجال تخصصه لیغدو مشروعًا متكاملًا ولعرض منتجاتھم المحلیة فیه بنسبة الصنع 100 في المائة.

وأكد أن ھذه المشاركة إنما تشیر إلى مدى أھمیة المنتج الوطني ودوره في مواكبة الأحداث ومواجھة الأزمات وأن الصناعات الوطنیة ھي الملاذ الآمن”.

وذكر أن المصانع الكویتیة لم یقف عملھا منذ بدایة الأزمة وحتى یومنا ھذا بل تواصل اللیل بالنھار لتسخیر كل قدراتھا وإمكاناتھا لضمان استمرار نھضة الاقتصاد الوطني والحفاظ على عدم تأثره جراء الأزمة.

وقال الخرافي إن تعاون القطاع الخاص مع العام غیر مستغرب بل یجسد صورة وطنیة ممیزة تستحق الثناء.

«إع»