«ذوي الإعاقة»: ننسق مع «الخارجية» لسرعة إجلاء مبتعثينا الـ 112من الخارج

06 أبريل 2020 || قال نائب المدیر العام للخدمات التعلیمیة والتأھیلیة في الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنور الأنصاري الیوم الاثنین إن ھناك 112 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة یدرسون في الخارج “ننسق مع وزارة الخارجیة من أجل سرعة إجلائھم إلى البلاد” في ضوء تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد.

وأضاف الأنصاري لـ أن «ذوي الإعاقة» وبتوجیھات من المدیر العام للھیئة الدكتورة شفیقة العوضي على تواصل دائم مع الطلبة كما تبذل جھودًا حثیثة بالتعاون مع وزارة الخارجیة من أجل سرعة إجلائھم والحفاظ على صحتھم.

في سیاق آخر ذكر أن الفرق المعنیة في الھیئة انتھت من إعداد الكشوفات الخاصة بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات العاملین في الجھات الواقعة تحت مظلتھا ومن المرتقب أن تحول إلى حساباتھم البنكیة خلال شھر أبریل الجاري تفادیًا للتأخیر في صرف مستحقات العاملین في الجھاز الإداري والتعلیمي بالمدارس الخاصة.

وبشأن اعتماد آلیة التعلیم الإلكتروني «عن بعد» للمدارس المتخصصة أشار إلى أن قرارات ھیئة ذوي الإعاقة في ھذا الصدد مرتبطة بتوجیھات وزارة التربیة.

«إع»