الغانم يهنئ محمد الصقر بتزكيته رئيسا لغرفة التجارة

هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر على نيله ثقة مجلس إدارة الغرفة بتزكيته رئيسا لها، متوجها في الوقت نفسه لرئيس الغرفة السابق علي الغانم بالقول «كفيت ووفيت يا بو مرزوق».

وقال الغانم: «خالص التهنئة لأخي محمد جاسم الصقر على نيل ثقة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بتزكيته رئيسا للغرفة. وكلنا ثقة بقدرة بو عبدالله على قيادة الغرفة وإكمال مسيرتها الوطنية المشرفة على خطى من سبقوه ابتداء من الجيل المؤسس».

وأضاف: «وأقول لرئيس الغرفة السابق الوالد العزيز،، كفيت ووفيت يا بو مرزوق، ومتعك الله بالصحة والعافية، وكلنا شوق الى لقائك على أرض الوطن العزيز».