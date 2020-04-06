البلدية: خفض عدد الأنشطة المستثناة من الإغلاق إلى 9 للحد من المخالطة ومنع زیادة المصابین بـ«كورونا»

06 أبريل 2020 || قال المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي إن البلدیة قلصت الأنشطة المستثناة من الإغلاق إلى تسعة أنشطة بعد أن كانت في البدایة 17 نشاطًا نظرًا إلى المستجدات الطارئة حیال مكافحة فیروس كورونا المستجد وما یصدر عن الجھات الصحیة في البلاد.

وأضاف المنفوحي في تصریح للصحفیین الیوم على ھامش جولة تفتیشیة على كراجات ومحلات تصلیح وصیانة السیارات في منطقتي الشویخ وشرق الصناعیة أن الجانب الصحي فوق كل اعتبار ومن الوارد تقلیص الأنشطة المسموح بھا لاحقًا وفق ما یصدر من الجھات المختصة.

وأوضح “أننا نمر بمرحلة جدیدة ونراقب ھذا الوباء العالمي وتطوراته باستمرار وعلینا تغییر استراتیجیاتنا باستمرار كي نتغلب علیه” مؤكدًا أن البلدیة تتدارس دوریًّا القرارات والأنشطة المسموحة.

وأفاد بأن جمیع الجھات الحكومیة تخوض معركة محاربة فیروس كورونا بعد انتشاره في العالم مشیرًا إلى أن العمل الذي یجري الیوم إنما ھو جانب وطني ومن أجل الكویت.

ولفت إلى أن المستجدات استدعت من البلدیة اتخاذ قرارات جدیدة بحظر الكثیر من الأنشطة التي كانت مسموحة سابقًا وتقلیلھا للحیلولة دون زیادة المخالطة ومنع زیادة أعداد المصابین بالفیروس.

وأكد المنفوحي أن نسبة التزام كراجات ومحلات تصلیح وصیانة السیارات في منطقتي الشویخ وشرق الصناعیة بقرار الإغلاق وصلت إلى 95 في المائة مبینًا أنه بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء تم منع كراجات ومحلات تصلیح وصیانة السیارات من العمل في الوقت الراھن على أن تبدأ الجھات الرقابیة بمخالفة الخمسة في المائة من المحال غیر الملتزمة بقرار الإغلاق.

وأشار إلى أن الھدف ھو تقلیل الازدحام في منطقة الشویخ الصناعیة “بالتالي الوضع جدًّا ممتاز في المناطق الصناعیة والقرارات دائمًا تصدر بعد دراستھا من اللجنة العلیا في البلدیة برئاسة وزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم .

«إع»