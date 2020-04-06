وزير الأوقاف: مبادرات بقيمة 2ر2 مليون دينار من أمانة الأوقاف لدعم جهود مواجهة «كورونا»

06 أبريل 2020 || أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي إطلاق الأمانة العامة للأوقاف مبادرات لدعم الجھود في مواجھة آثار فیروس كورونا المستجد بقیمة إجمالیة تقدر بملیونین و240 ألف دینار.

جاء ذلك في بیان صحفي لـ عقب ترؤسه اجتماع مجلس شؤون الأوقاف لمناقشة مجموعة من الموضوعات والمساھمات التي تتعلق بالأوضاع الحالیة التي تمر بھا البلاد.

وقال إن المبادرات التي قدمتھا أمانة الأوقاف للمجتمع تنطلق من مسؤولیاتھا الوطنیة في الشراكة المجتمعیة وتلبیة توجیھات حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمدالجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – في ضرورة التكاتف ومد ید المساعدة للجمیع دون تمییز على أرض البلاد.

وأضاف أن أمانة الأوقاف قدمت مساھمة في الصندوق الذي أنشأه مجلس الوزراء للحد من انتشار فیروس كورونا من مصرف عموم الخیرات بمبلغ 500 ألف دینار.

ولفت إلى أن الأمانة قدمت دعمًا للأسر التي یرعاھا بیت الزكاة لتوفیر احتیاجاتھا خلال أزمة انتشار فیروس كورونا من مصرف الإطعام بمبلغ ملیون دینار .

وأوضح أنھا ساھمت أیضًا في الجھود المبذولة لخدمة المجتمع من خلال تبني إیصال المیاه للمواطنین في مواقع الحجر الصحي الثلاثة من مصرف تسبیل المیاه بمبلغ 750ر69 ألف دینار.

ولفت العفاسي إلى أن أمانة الأوقاف قدمت مساھمة لتلبیة احتیاجات جمیع الموجودین في أرض المعارض للفحص الطبي سواء من الطاقم الطبي ورجال الأمن والمشمولین بالفحص من مصرف الإطعام بمبلغ 90 ألف دینار.

وبین أنه تلبیة لاحتیاجات المؤسسات الإصلاحیة التابعة لوزارة الداخلیة ومساعدة الفقراء والمحتاجین وسد حاجة الأسر المتعففة لمواجھة الظروف الحالیة الصعبة من تعطیل للعمل وحظر التجول قدمت أمانةالاوقاف من مصرف العشیات حوالي 340 ألف دینار.

وقال العفاسي إن الامانة العامة للاوقاف قدمت مساھمة بمبلغ 75 الف دینار لتوفیر وإیصال أدوات ومواد التنظیف والتعقیم لأبناء وبنات الكویت من الطلاب والطالبات الدارسین في الخارج.

وذكر أنه مساھمة من الأمانة لتلبیة احتیاجات كل الموجودین في الجسر الجوي في المطارات الثلاثة للفحص الطبي سواء من الطاقم الطبي ورجال الأمن والكویتیین العائدین للبلاد أثناء انتظار الفحص قدمت من مصرف الإطعام 160 ألف دینار.

وأكد أن التنسیق جارٍ لمبادرة الأمانة العامة للأوقاف لتوفیر وحدات الفحص المتنقلة لأخذ المسحة الطبیة للحد من انتشارالفیروس من مصرف التنمیة الصحیة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال العفاسي إن من الموضوعات المھمة التي تناولھا الاجتماع إیجارات محفظة عقارات الأمانة العامة للأوقاف لا سیما وسط الظروف الحالیة الاستثنائیة وتوقف العدید من الأنشطة التزامًا بالتعلیمات الصادرة من الجھات المختصة بالدولة وانعكاس ذلك على سوق العقار بالكویت.

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