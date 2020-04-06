الصالح يطالب بتأجيل أقساط المتقاعدين بأثر رجعي

06 أبريل 2020 || أكد النائب خليل الصالح أن تأخر مشروع الحكومة بتأجيل أقساط المتقاعدين حرمهم من الاستفادة من تأجيل الاستقطاعات من رواتب أبريل، مشيرًا إلى صعوبة الأعباء المالية على عاتق المتقاعدين في ظل الظروف الحالية.

وطالب الصالح في تصريح صحفي اللجنة المالية البرلمانية إقرار مشروع القانون الخاص بذلك بأثر رجعي لدى وصوله إلى المجلس لتأمين إعادة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين إليهم مرة أخرى.

وشدد الصالح على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية تصحيح هذا الأمر وإيجاد مخرج لمعالجته، داعيًا إلى البحث عن بدائل سريعة من شأنها رد المبالغ المستقطعة أو تعويضهم في ظل تلك الظروف الحالية.

وأضاف ” سبق أن نبهنا على ضرورة الإسراع في وتيرة القرارات المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، نظرًا لحساسية المرحلة التي تتطلب قرارات استباقية ناجزة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أنجزت رؤيتها مشكورة وكان على الحكومة استعجال إقرارها.