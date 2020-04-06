وزير التربية بحث مع مجلس الوكلاء ملاجظات اللجنة التعليمية البرلمانية حول التعليم الالكتروني

06 أبريل 2020 || بحث وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي الیوم الاثنین مع مجلس الوكلاء بالوزارة قضیة التعلیم الالكتروني والتعلیم عن بعد واطلاق المنصة التعلیمیة.

وذكرت وزارة التربیة في بیان صحفي أنه تم خلال الاجتماع أیضا بحث الملاحظات الأخیرة للجنة التعلیمیة بمجلس الأمة حیث تم الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات المدرجة للجنة التعلیمیة إضافة الى استعدادات الوزارة لعودة الدراسة من حیث تجھیز المدارس والأمور الفنیة والاداریة بشكل كامل.

وأضافت أن الاجتماع اطلع على نتائج اجتماع الوكیل المساعد للتعلیم العام أسامة السلطان مع مدیري عموم المناطق التعلیمیة بشأن الأمور الخاصة بالمناطق مثل الجھوزیة للفترة المقبلة اضافة الى الدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة واستخدام المباني المدرسیة ضمن إجراءات مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارات الداخلیة والصحة والشؤون.

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