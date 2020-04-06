الناطق الرسمي باسم الحكومة: مد الحظر الجزئي في البلاد إلى السادسة صباحًا وعزل كلي للمهبولة والجليب

06 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر تعطیل أعمال جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة احترازیًّا بسبب انتشار فیروس كورونا المستجد اعتبارًا من یوم الأحد الموافق 12 أبریل الجاري وحتى یوم الخمیس الموافق 23 الجاري باعتبارھا أیام راحة على أن یستأنف الدوام الرسمي یوم الأحد الموافق 26 الجاري.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الیوم الاثنین إنه بناء على قرار السلطات الصحیة قرر مجلس الوزراء تعدیل مدة حظر التجول في البلاد لیكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا یومیًّا اعتبارًا من الیوم الاثنین وحتى إشعار آخر ویكلف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة التنفیذ ھذا القرار.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر فرض عزلة تامة لمنطقتي جلیب الشیوخ والمھبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعین اعتبارًا من مساء الیوم وتكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء إعداد الضوابط والآلیات التفصیلیة المناسبة بھذا الشأن.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء تشكیل فریق عمل لتوفیر البیانات والمعلومات اللازمة وتقدیم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونیة الكفیلة بمسألة المتسببین في وجود عمالة وھمیة ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابیر الوقائیة اللازمة لمنع مثل ھذه المخالفات وعضویة ممثلین عن الجھات المعنیة.

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