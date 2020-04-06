وزير الصحة: الكویت في “أھم وأدق” مرحلة من مواجھة فیروس كورونا وھي مرحلة إحتواء المرض

06 أبريل 2020 || قال وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود إن الكویت في “أھم وأدق” مرحلة من مواجھة فیروس كورونا المستجد وھي مرحلة إحتواء المرض معربا عن التطلع إلى تجاوزھا بأفضل النتائج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنیة الاتصال المرئي «أون لاین» عقده الوزير في قصر السیف مساء الیوم مع وسائل الإعلام المحلیة بحضور نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس.

وأوضح الحمود أن مرحلة احتواء المرض تبدأ بمعرفة محیط الإصابة والمتسبب في اكتساب الإصابات ونشرھا إلى جانب عزل ومتابعة وعلاج المخالطین للحد من انتشار الفیروس واحتوائه.

وعن الكویتیین المتواجدین خارج البلاد قال “أشعر بما یشعر به الكویتیون المتواجدون خارج البلاد ونسعى جاھدین للم شملھم مع أھالیھم في البلاد” مطمئنا أن عملیات إجلاء المواطنین تخضع لإجراءات صحیة تعود بالمنفعة العامة للجمیع.

ودعا الكویتیین بالخارج وذویھم الذین ینتظرون عودتھم إلى الصبر والتحمل من أجل المصلحة العامة قائلا “سیكونون أھلنا معنا وبیننا في أقرب وقت ممكن”.

وأفاد أن الكویت قطعت شوطا كبیرا بإجراءات وخطوات استباقیة واحتیاطات من شأنھا أن تعینھا على الكثیر في التعامل مع المرحلة الحالیة والمرحلة المقبلة.

وبين أن الإجراءات المتخذة من الحكومة في الأسابیع الماضیة كان الھدف منھا التقلیل من سرعة انتشار الوباء ولیس تقلیل أعداد المصابین.

وجدد التأكید على أن ما اتخذته الكویت من إجراءات في مواجھة الفیروس لیست “مجرد ردود أفعال” بل نتیجة اجتماعات مطولة منذ بدایة ینایر الماضي وحین ظھور الفیروس في البلاد وجاء بالتنسیق مع منظمة الصحة العالمیة مشیرا إلى أن “جمیع تلك القرارات مدروسة وسنطبق التوصیات من أجل الوصول الى بر الأمان”.

كما جدد الدعوة إلى التزام الجمیع باشتراطات الصحة العامة بالاستدامة على غسل الیدین والابتعاد عن الخروج لغیر الضرورة وایقاف التجمعات والالتزام بالابتعاد الجسدي طوال ھذه المرحلة وتلك ھي الإجراءات التي تقوم بھا جمیع دول العالم للحد من انتشار فیروس كورونا.

وتقدم بالشكر والتقدیر الى سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على دعمه اللا محدود وتوجیھات سموه الحكیمة وإلى سمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح على مباركته وثنائه على ما قامت وتقوم به الحكومة.

كما توجه بالشكرإلى سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء على متابعته ودعمه الكامل وتوجیھاته السدیدة للوزراء للقیام بمھامھم وواجباتھم على أكمل وجه.

ونوه بمقولة سمو أمیر البلاد في النطق السامي بأن الكویت مرت بأزمات كثیرة وتجاوزتھا بفضل تكاتف وتعاون الجمیع دون استثناء.

«إع»