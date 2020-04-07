وزير الصحة : شفاء حالتين جديدتين من «كورونا» والإجمالي يرتفع إلى 105 حالات شفاء

07 أبريل 2020 || أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء حالتین جدیدتین من المصابین بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

وقال الشیخ باسل الصباح ل إن الحالتین ھما مواطن كویتي یبلغ من العمر 72 سنة وطفل وافد یبلغ من العمر سنتین.

وذكر أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھاتین الحالتین من فیروس كورونا وسیتم نقلھما إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھما من المستشفى خلال الیومین المقبلین.